Son dakika haberi! Alkollü sürücünün neden olduğu kazada park halindeki 4 araç birbirine çarptı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Kazada park halindeki 4 araç birbirine çarparken, otomobilde bulunan Mine U. yaralandı. Otomobil sürücüsü Ergül D.'nin ise 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Ergül D. yönetimindeki otomobil, Yunus Emre Caddesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Kazaya neden olan sürücünün otomobili, önündeki 4 aracın da birbirine çarpıp zarar görmesine neden oldu. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mine U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine U., Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Ergül D.?nin ise yapılan kontrolünde 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ergül D. ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.