Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı
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Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı

Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandıBOLU'nun Dördivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpıp yanmaya başlayan 0,96 promil alkollü sürücünün kullandığı TIR, itfaiye tarafından söndürüldü.

Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı
07.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:01

Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı

BOLU'nun Dördivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpıp yanmaya başlayan 0,96 promil alkollü sürücünün kullandığı TIR, itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dördivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Topçu yönetimindeki 34 ZBV 41 plakalı TIR, aynı yöne giden İshak Altuntepe idaresindeki 68 KE 946 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, Sinan Topçu'nun kullandığı TIR motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan alkol testinde, TIR sürücüsü Sinan Topçu'nun 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Topçu hakkında alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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