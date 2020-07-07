Alkollü sürücünün kullandığı TIR, başka TIR'a çarpıp yandı BOLU'nun Dörtdivan ilçesi TEM yolunda, alkollü sürücünün kontrolünden çıkıp, başka TIR'a çarpan TIR, motor kısmından alev aldı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesi TEM yolunda, alkollü sürücünün kontrolünden çıkıp, başka TIR'a çarpan TIR, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, sürücü hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Topçu yönetimindeki 34 ZBV 41 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, İshak Altuntepe'nin kullandığı 68 KE 946 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, Topçu'nun kullandığı TIR, motor kısmından yanmaya başladı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis tarafından yapılan testte, TIR sürücüsü Sinan Topçu'nun 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Topçu hakkında 'alkollü araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA