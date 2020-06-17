Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı Vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi Tekirdağ'da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı.

Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı

Vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı.

Kaza, Malkara'nın Camiatik Mahallesi D-110 yan yol üzeri Meteoroloji gözlem noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.B. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıktı.

O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü O.B'nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden kaldırılarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA