Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı
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Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı

Tekirdağ'da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı.

Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı
17.06.2020 02:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:58

Tekirdağ'da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı.

Kaza, Malkara'nın Camiatik Mahallesi D-110 yan yol üzeri Meteoroloji gözlem noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.B. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıktı.

O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü O.B'nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden kaldırılarak, emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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