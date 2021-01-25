Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

25.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:17
Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcusu Bağnu Çancı (49) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcusu Bağnu Çancı (49) yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanan otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, cumartesi akşam saatlerinde Serik ilçesi Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ü.V. (37) idaresindeki 07 AEZ 849 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Ç.Ş.'nin (23) kullandığı 07 ABY 106 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletteki Ü.V. ile yanında bulunan Bağnu Çancı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bağnu Çancı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Ü.V. ise ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTIKazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ç.S. ve yanında bulunan N.C.D. ise jandarmanın takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Sürücü Ç.S.'nin muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ç.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:18:32. #1.15#
title