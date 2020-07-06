Alkollü sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında askıda kaldı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil rampanın kenarında askıda kaldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil rampanın kenarında askıda kaldı. Tekerlekleri havada kalan otomobilin sürücüsü M.E.'nin 3.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. M.E.(45) yönetimindeki 67 VH 566 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu rampanın kenarına çıkarak askıda kaldı. Lastikleri havada kalan otomobilin sürücüsü M.E. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu M.E., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan M.E.'nin yapılan kontrolünde 3.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA