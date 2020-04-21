Alkollü sürücünün kullandığı otomobil makas atarken takla attı: 4 ağır yaralı Alkollü sürücünün kullandığı otomobil makas atarken takla attı: 4 ağır yaralı Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar kavşağı alt geçidinde makas atan alkollü sürücü takla attı, kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil makas atarken takla attı: 4 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar kavşağı alt geçidinde makas atan alkollü sürücü takla attı, kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kantar kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iddiaya göre alkollü olan 21 TT 0643 plakalı ticari taksi sürücüsü makas atarken, 07 AEP 180 plakalı araca çarparak takla attı. Ticari takside bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Alkol şişeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, yanmak üzere olan aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Öte yandan güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA