Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün meyve bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün meyve bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yaşar Apa yönetimindeki 20 ADD 552 plakalı minibüs, yol kenarındaki meyve bahçesine devrildi. Devrilen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Apa ve yanında bulunan Ersu Uygur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hastanede yapılan kontrolde, sürücü Apa'nın 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

 


Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı
Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Pendik'teki metro inşaatında patlama
Pendik'teki metro inşaatında patlama
Yıllarca çorapta sakladığı altın ve paraları gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Yıllarca çorapta sakladığı altın ve paraları gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Beren Saat Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:58:55. #1.15#

title