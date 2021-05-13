Alkollü sürücünün minibüsü bahçeye devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün meyve bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün meyve bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yaşar Apa yönetimindeki 20 ADD 552 plakalı minibüs, yol kenarındaki meyve bahçesine devrildi. Devrilen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Apa ve yanında bulunan Ersu Uygur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hastanede yapılan kontrolde, sürücü Apa'nın 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT