Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

29.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:49

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin bahçesine uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Emrah T. idaresindeki 78 AAL 033 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara ve ağaca çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan devrilen araçta sıkışan Emrah T. ve Aydın Çetintaş yaralandı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibinin ihbarıyla gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA