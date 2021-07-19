Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı
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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te, alkollü sürücüsün kullandığı aracın aydınlatma direğine çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te, alkollü sürücüsün kullandığı aracın aydınlatma direğine çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halindeki Tuncer K. idaresindeki 06 DN 7475 plakalı kamyonet, Akasya altı mevkiinin geçtikten sonra karayolları kavşağına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kamyonet sürücüsünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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