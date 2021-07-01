Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
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Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu

Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dur ihtarına uymayarak 5 kilometre boyunca polislerden kaçan sürücü, çıkmaz bir sokağa girince yakayı ele verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dur ihtarına uymayarak 5 kilometre boyunca polislerden kaçan sürücü, çıkmaz bir sokağa girince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesinde rutin devriye görevini yerine getiren motorize Yunus ekipleri, uygulamasında dur ihtarına uymayan 20 AAH 073 plakalı otomobili takibe aldı. Sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü A.K., 5 kilometre süren kovalamaca sonucunda çıkmaz bir sokağa girince yakalanmakta kurtulamadı. Araçta yapılan arama sonucu 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin alkol kontrolünde 175 promil alkol olduğu tespit edilen sürücü A.K., gözaltına alınarak Çınar Polis Merkezine götürüldü. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3 bin TL para cezası kesilirken, ayrıca hakkında ruhsatsız silah taşımaktan adli soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu
Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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