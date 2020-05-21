Alkollü sürücünün hikayesi aynı cezası farklı oldu Denizli'de geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamasını delip alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve sığındığı evden polis tarafından çıkarılan şahıs dün bir kez daha alkollü araç kullanırken yakalandı.

Denizli'de geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamasını delip alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve sığındığı evden polis tarafından çıkarılan şahıs dün bir kez daha alkollü araç kullanırken yakalandı. Kovalamaca sonrası polis tarafından yakalanan şahsa bu defa 6 bin TL ceza kesilip ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. 20 SS 686 plakalı otomobilin yolda tehlikeli manevralarla ilerlediğini gören çarşı ve mahalle bekçileri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi otomobili durdurmak için peşine düştü. Kaçış esnasında sürücü aracının arka tamponunu Doktorlar Caddesi üzerinde düşürerek kaçmaya devam ederken, kovalamaca sonrası araç Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde durduruldu. Aracın içinden çıkarılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen Sedat M., alkolmetreyi üflemeyi reddedince polis tarafından gözaltına alındı. Şahsa ardından çeşitli suçlardan yaklaşık 6 bin TL para cezası kesildi. Sonrasında ise karakola götürüldü.

Alkollü sürücü uslanmadı

Yapılan incelemelerde ise şahsın 26 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlamasında aracı ile dışarı çıktığı ve yine alkollü olduğu için polisten kaçtığı belirlendi. Sedat M.'ye o tarihte ise 3 bin 150 TL para cezası kesilerek hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Şahsın ehliyetine o tarihte el konulduğu ama buna rağmen tekrar alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Dün bir kez daha alkollü araç kullanırken yakalanan şahsın ehliyetine bu defa 5 yıl süreyle en konularak, 6 bin TL para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA