Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir apartmanın duvarına çarparken, sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi 1608 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1608 sokaktan Acem Bulvarı istikametine seyreden Yılmaz B. idaresindeki 68 AAC 189 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün 180 promil alkollü olduğu tespit edilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN