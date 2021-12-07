ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da alkollü sürücü Ö.A.'nın otomobil ile çarptığı motosikletli Mehmet Adanır, ağır yaralandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da alkollü sürücü Ö.A.'nın otomobil ile çarptığı motosikletli Mehmet Adanır, ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Mehmet Adanır idaresindeki 01 AHJ 817 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı. Bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenilen Adanır, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kentteki bir özel hastaneye sevk edilen ve yoğun bakım ünitesine alınan Adanır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde gözaltına alınan sürücü Ö.A.'nın yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

 Adana'da ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı

Adana'da ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı

 Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title