Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı

Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yahya K.'nın çarptığı motokurye Mehmet A. ağır yaralandı.

ANKARA'da alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yahya K.'nın çarptığı motokurye Mehmet A. ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Motokuryelik yapan Mehmet A. idaresindeki 34 COH 456 plakalı motosiklet, Yahya K. idaresindeki 55 SJ 819 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motokurye Mehmet A., otomobilin altına girerek sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Mehmet A.'ya çarpan otomobil sürücüsü Yahya K., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yahya K, polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde 1.81 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- Ankara
Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Feci kaza bir aileyi dağıttı! Anne ile oğlu öldü, baba ve kız yaralandı
Feci kaza bir aileyi dağıttı! Anne ile oğlu öldü, baba ve kız yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 03:18:34. #1.13#

title