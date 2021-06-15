Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı

ANKARA'da alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yahya K.'nın çarptığı motokurye Mehmet A. ağır yaralandı.

ANKARA'da alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yahya K.'nın çarptığı motokurye Mehmet A. ağır yaralandı. Kaza , saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Motokuryelik yapan Mehmet A. idaresindeki 34 COH 456 plakalı motosiklet , Yahya K. idaresindeki 55 SJ 819 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motokurye Mehmet A., otomobilin altına girerek sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Mehmet A.'ya çarpan otomobil sürücüsü Yahya K., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yahya K, polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde 1.81 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı