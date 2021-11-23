Alkollü sürücünün çarptığı genç kız yaşama 2 gün tutunabildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.Ş. idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu'na ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürçünün yapılan testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

GENÇ KIZ KAZADAN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu'ndan acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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