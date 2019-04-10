Alkollü Sürücünün Çarptığı Araçtaki Bebek Ağır Yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek ağır yaralandı.

A.S. idaresindeki 15 NP 474 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi Egemenlik Caddesi'nde A.Y. yönetimindeki 27 BTD 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.S. ve diğer araçta bulunan bir yaşındaki Nisanur Yarar yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan bebek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan hayati tehlikesi bulunmayan sürücü A.S'nin 0,78 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaynak: AA