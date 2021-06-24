Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı

Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Furkan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

ANKARA'da, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Furkan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Furkan K. tedaviye alınırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kartal G. yönetimindeki 06 TJR 72 plakalı otomobil, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Furkan K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Furkan K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Engelli Furkan K.'ya çarpan otomobilin sürücüsü Kartal G.'nin yapılan kontrolünde 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan Kartal G., polis merkezine götürüldü.


Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 03:10:16. #1.15#

title