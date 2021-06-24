Alkollü sürücünün çarptığı akülü araçtaki engelli ağır yaralandı

ANKARA'da, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Furkan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

ANKARA'da, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Furkan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Furkan K. tedaviye alınırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kartal G. yönetimindeki 06 TJR 72 plakalı otomobil, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Furkan K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Furkan K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Engelli Furkan K.'ya çarpan otomobilin sürücüsü Kartal G.'nin yapılan kontrolünde 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan Kartal G., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci