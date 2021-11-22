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Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

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Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisiklet sürücüleri Faruk Tufan Tutar (25) ile Yunus Er (25) hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisiklet sürücüleri Faruk Tufan Tutar (25) ile Yunus Er (25) hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü O.G. (38), jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. O.G. yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı otomobil, bisikletle Manavgat'tan Alanya'ya giden Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'e arkadan çarptı. Tutar ve Er savrulup metrelerce sürüklenirken, sürücü O.G. otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Tutar ile Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Tutar ile Er'in cenazeleri Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.G, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O.G'nin 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tutar ve Yunus Er'in kazadan saatler önce Manavgat'ta birlikte çekildiği fotoğrafı, "'Geliyor gelmekte olan' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.


Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü

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