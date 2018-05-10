Alkollü Sürücü Refüje Çarpan Otomobilden Düştü! O Anlar Anbean Kameraya Yansıdı

İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü refüje çarpan otomobilden düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ REFÜJE ÇARPINCA SARSILDI

Ümraniye Ihlamurkuyu Çanakkale Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda Ferhat Ö., hızla 'u' dönüşü yapmak istedi. Araç refüje çarpınca sarsıldı. Otomobil sürücüsü Ferhat Ö. bu sırada araçtan düştü. Kontrolsüz kalan araç kaldırıma çıkarak durdu.

149 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 149 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı sürücü ambulansla hastanaye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.