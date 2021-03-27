Alkollü sürücünün ağaca çarptığı araç yan yattı: 1 yaralı
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Alkollü sürücünün ağaca çarptığı araç yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü sürücünün ağaca çarptığı araç yan yattı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç ağaca çarparak yan yattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç ağaca çarparak yan yattı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 54 ADM 325 plakalı Peugeot marka araç, Ayça Sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sapanca Devlet hastanesine oradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan kan testinde ise yaralının 2.61 promil alkollü olduğu anlaşılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Alkollü sürücünün ağaca çarptığı araç yan yattı: 1 yaralı
Alkollü sürücünün ağaca çarptığı araç yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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