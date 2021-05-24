Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
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Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis uygulama noktasına aracıyla dalan alkollü sürücü Erkan Özkol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis uygulama noktasına aracıyla dalan alkollü sürücü Erkan Özkol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanarak tedavi altına alınan polis memuru ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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