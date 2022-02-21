Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu - Haberler
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Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konulduEDİRNE Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

EDİRNE (İHA) - Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

EDİRNE Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süre el konularak, cezai işlem uyguladı.

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polis denetiminde alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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