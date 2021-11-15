UŞAK (İHA) - Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı

Çok sayıda alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

UŞAK - Uşak'ta gece saatlerde kentin bir çok noktasında yapılan denetlemelerde çok sayıda araç sürücüsü kontrol edilirken alkollü sürücüler hakkında da gerekli işlemler yapıldı.

Uşak'ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı ortak denetimler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları önlemlerle birlikte tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan araçların kaçmamaları için önlemler alındı. Kontrollerde çok sayıda araç denetlenirken alkollü sürücüler ve evrakları yeterli olmayan sürücülere de gerekli işlemler yapıldı.