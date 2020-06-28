Alkollü sürücüler araçlarıyla kafa kafaya böyle çarpıştı
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Alkollü sürücüler araçlarıyla kafa kafaya böyle çarpıştı

Alkollü sürücüler araçlarıyla kafa kafaya böyle çarpıştı Bursa'nın İznik ilçesinde biri 2,70 diğeri ise 1,76 promil alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpışma anı kameralara yansıdı.

28.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:38

Alkollü sürücüler araçlarıyla kafa kafaya böyle çarpıştı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde biri 2,70 diğeri ise 1,76 promil alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpışma anı kameralara yansıdı. Çift şeritli caddede her iki yönde boş olmasına rağmen yolun ortasından seyredip araçlarını kafa kafaya çarpışan alkollü sürücüler pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece İznik ilçesi İstanbul Kapı Mevkinde meydana geldi. Orhangazi istikametine seyreden M.T. idaresindeki 16 FE 911 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen N.G. idaresindeki 16 KFH 62 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri her iki sürücüde yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı alkol kontrolünde M.T.'nin 2,70, N.G.'nin ise 1,76 promil alkollü oldukları belirlendi. Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılıp araçları bağlandı.

Alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Çift şeritli caddede her iki yönde boş olmasına rağmen yolun ortasından seyredip araçlarını kafa kafaya tokuşturan alkollü sürücülerin görüntüleri bukadarınada pes dedirtti.

Alkollü sürücüler araçlarıyla kafa kafaya böyle çarpıştı

Kaynak: İHA

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