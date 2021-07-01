Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı

Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametine seyir halinde olan 06 BUS 278 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su drenaj kanalına devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde kamyon sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı
Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı
Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkollü sürücü, yola sığmayınca kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:26:37. #1.14#

title