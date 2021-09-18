ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Ersin K. (26), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yol ortasında durdurduğu aracın içinde uyurken yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Ersin K. (26), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yol ortasında durdurduğu aracın içinde uyurken yakalandı. 1.30 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 2 bin 282 TL ceza uygulandı.

Olay, gece İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İlçe merkezinde sürücünün, tehlikeli olarak seyir halinde olduğu bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 55 VA 750 plakalı minibüsle kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücünün peşine düşen ekipler, durdurmak istedi. Sürücü 2 kez daha kırmızı ışık ihlali yaparak, yoluna devam etti. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi.

1.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

15 dakikalık takibin ardından ekipler, aracın İnegöl-Yenişehir yolunun ortasında park halinde olduğunu fark etti. Aracın yanına giden polis, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücü Ersin K.?nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol aldıktan sonra uykusu geldiği için aracı durdurarak, uyumak istediğini belirten Ersin K., "Personeli evlerine bıraktım. 3 tane içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında" dedi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan Ersin K.?ye, '3 kez kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 942 TL ve 'alkollü araç kullanmak'tan 1340 TL olmak üzere toplam 2 bin 282 TL ceza uygulandı. Çekiciyle kaldırılan minibüs, emniyet otoparkına götürülürken gözaltına alınan Ersin K.?nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede: 267 gözaltı

Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede: 267 gözaltı

 Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vahap Seçer Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL ORTASINA PARK ETTİĞİ ARAÇTA UYURKEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:59:50. #1.17#