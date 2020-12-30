Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı
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Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı

30.12.2020 08:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:58
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü önündeki yayaya çarptı.

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü önündeki yayaya çarptı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi plakasız motosikletle evine gittiği öğrenilen alkollü sürücü E.O. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde yürümekte olan M.B.'ye (35) çarptı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil servise ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.O. ve M.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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