Alkollü sürücü ve arkadaşına çifte ceza EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan ve alkollü olduğu belirlenen aracın sürücüsü ile yanında bulunan kişiye hem trafik kuralları ihlalinden hem de koronavirüs önlemlerine uymamaktan toplam 2 bin 619 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan ve alkollü olduğu belirlenen aracın sürücüsü ile yanında bulunan kişiye hem trafik kuralları ihlalinden hem de koronavirüs önlemlerine uymamaktan toplam 2 bin 619 lira idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki denetimlerinde Ü.U. yönetimindeki aracı Cumhuriyet Mahallesi Morgül Sokak üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde Ü.U.'nun 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.U.'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira, cam filmden 420 lira, koronavirüs tedbirleri uymamaktan 392 lira, araçta bulunan C.K.'ye ise kimlik bulundurmamaktan 187 lira ve koronavirüs tedbirleri uymamaktan 392 lira olmak üzere toplam 2 bin 619 lira idari para cezası kesildi. C.K.'nin ehliyeti ise aday sürücü olmasından dolayı iptal edildi.

Kaynak: DHA