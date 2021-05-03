Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı

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Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, polis noktasında bulunan bariyerlere çarptı, o sırada uygulama yapan polis ekipleri kazadan kıl payı kurtuldu.

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, polis noktasında bulunan bariyerlere çarptı, o sırada uygulama yapan polis ekipleri kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, 21.00 sıralarında Karaova Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat C. N. yönetimindeki 09 JD 690 plakalı Land Rover otomobil, polis noktasına yaklaştığı esnada iddiaya göre aşırı hızlı gitmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek uygulama noktasındaki yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kaza esnasında uygulama yapan polis ekipleri ise kazadan kıl payı kurtuldu. Olay yerine çok sayıda 110 ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün arkadaşı Burak S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testte sürücünün 99 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER