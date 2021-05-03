Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, polis noktasında bulunan bariyerlere çarptı, o sırada uygulama yapan polis ekipleri kazadan kıl payı kurtuldu.

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, polis noktasında bulunan bariyerlere çarptı, o sırada uygulama yapan polis ekipleri kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, 21.00 sıralarında Karaova Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat C. N. yönetimindeki 09 JD 690 plakalı Land Rover otomobil, polis noktasına yaklaştığı esnada iddiaya göre aşırı hızlı gitmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek uygulama noktasındaki yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kaza esnasında uygulama yapan polis ekipleri ise kazadan kıl payı kurtuldu. Olay yerine çok sayıda 110 ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün arkadaşı Burak S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testte sürücünün 99 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Feyza Aktan Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:38:49. #1.15#

title