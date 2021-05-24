Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına daldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına daldı. Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Olay, Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil'in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı

Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Ataizi Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Ersun Yanal Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1'i polis memuru 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 01:23:24. #1.14#

title