Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı

Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya D650 karayolunda alkollü sürücünün idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Sakarya D650 karayolunda alkollü sürücünün idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelerek yaralı sürücüyü kurtaran ekiplere saldıran alkollü sürücü sakinleştirilemeyince, kelepçe takılarak gözaltına alınırken, karayolunda Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Geyve istikametine doğru seyir halinde olan alkollü sürücü İ.Z. idaresindeki 16 K 8708 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen araç içerisinde sürücü İ.Z. ile yanında bulunan E.Ö. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

KENDİSİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN EKİPLERE SALDIRDI

Yaralılardan E.Ö. sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildiği esnada, sürücü yaralı İ.Z. kendisini sakinleştirmeye çalışan ekiplere saldırdı. Ekiplerce bir türlü sakinleştirilemeyen alkollü genç yaşanan arbede esnasında kelepçe takılarak gözaltına alındı. Kelepçe takılmasına rağmen de bir türlü sakinleştirilemeyen genç, saldırdığı ekiplerden de şikayetçi olduğunu ifade etti. Kelepçe takılan genç, jandarma gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan Bilecik istikameti yaklaşık 1 saat sonra aracın olay yerinden kaldırılması ile birlikte normale döndü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı
Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü
Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Antony Blinken Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alkollü sürücü takla atan aracından kendisini kurtaran ekiplere saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 00:19:42. #1.15#

title