Alkollü sürücü şarampole uçtu
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Alkollü sürücü şarampole uçtu

Alkollü sürücü şarampole uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü gece karanlığında şarampole uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü gece karanlığında şarampole uçtu. Şans eseri devriye gezen itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde kaza yapan alkollü sürücü, ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Kirazlı yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi T. kontrolündeki 09 AFF 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şans eseri uçuruma birkaç metre mesafede duran otomobil askıda kaldı. Bölgede ring halinde dolaşan itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde olan kaza olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Nazmi T. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Alkollü sürücü şarampole uçtu
Alkollü sürücü şarampole uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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