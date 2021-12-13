Alkollü sürücü ruhsatsız tüfekle görevden dönen polislere yakalandı - Haberler
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Alkollü sürücü ruhsatsız tüfekle görevden dönen polislere yakalandı

Alkollü sürücü ruhsatsız tüfekle görevden dönen polislere yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da alkollü şekilde tehlikeli araç kullanan sürücü, görevden dönen polis ekipleri tarafından ruhsatsız tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

SEBEN, BOLU (İHA) - Bolu'da alkollü şekilde tehlikeli araç kullanan sürücü, görevden dönen polis ekipleri tarafından ruhsatsız tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesinden Bolu kent merkezi istikametine seyir halinde olan ve yolda zikzaklar çizen hafif ticari aracı, görevden dönen 2 polis memuru durdurdu. Sürücü Suat Ö.'nün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri şahsın kimliğini istedi. Aracın arka koltuğunda av tüfeğini gören ekipler, Suat Ö.'yü aşağı indirerek kelepçeledi. Av tüfeğini kendi araçlarına bırakan polisler durumu jandarmaya bildirdi.

Görevden dönen polisler tarafından gözaltına alınan Suat Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine pompalı tüfekle birlikte teslim edildi. - BOLU

Alkollü sürücü ruhsatsız tüfekle görevden dönen polislere yakalandı

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