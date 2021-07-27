ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, kavgaya karışıp, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Kerim E. (23), kendisini durdurmak isteyen polisi otomobilin kaputunda sürükledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kavgaya karışıp, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Kerim E. (23), kendisini durdurmak isteyen polisi otomobilin kaputunda sürükledi. 2 polis ve 2 bekçinin yaralandığı, mobese kameralarınca kaydedilen olay sonrası 7 kişi de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. 46 ADU 359 plakalı otomobildeki kişilerin düğünde silahlı kavgaya karıştığı ve seyir halindeyken havaya ateş ettikleri ihbarı üzerine harekete geçen polis ve bekçiler, kırmızı ışıkta müdahale etmek istedi. Bu sırada Kerim E., aracı ekibin üzerine sürerken, polis memuru da kaputa tutundu. Araç, 30 metre ileride diğer ekipler tarafından durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kerim E., Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32) ile sonradan olay yerine gelen Muhammed Oğuzhan A. (24), Arif Turgay K. (22) ve Murat A. (41), kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçlerine mukavemette bulundu.

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polis memurları Muhammed K., Bilal D. ile bekçiler Saffet C. ve Salman K. de yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından 2 polis ve 2 bekçiyi yaralayan 7 kişi, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile mermiler ele geçirildi. Mobese kameralarınca kaydedilen olayda gözaltına alınan ve emniyette sorgusuna başlanan 7 kişiye ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİ ARACIN KAPUTUNDA SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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