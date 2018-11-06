Alkollü Sürücü, Polise Önce Dua ve Teşekkür Etti, Sonra Öfkelendi

Aydın'da gece yarısı aracı yoldan çıkan alkollü bir sürücü, olay yeri jandarma bölgesi olduğu için cezai işlem yapmadan jandarmanın gelmesini bekleyen polislere önce dua ve teşekkür etti. Çekici parasından da kurtulmak isteyen alkollü şahıs bölgeye gelen polisler tarafından aracının polisler tarafından insan gücüyle itilerek çıkarılmasını istedi. Önce polise bol bol dua eden şahıs, alkollü araç kullanma cezasına bir de çekici parası ekleneceğine öğrenince bu defa öfkelendi.

İLK ETAPTA BOL BOL DUA ETTİ

Olay gece yarısı Aydın Çeştepe yakınlarında bulunan hayvan pazarı civarındaki kanal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu belirtilen M.A. yönetimindeki 09 PH 633 plakalı araç ile yoldan çıktı. Yoldan geçen başka bir vatandaş askıda kalan ve tarlaya düşmek üzere olan aracını tehlikeli bir şekilde kurtarmaya çalışan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri aşırı alkollü olan sürücüyü direksiyondan indirip olay yeri jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Alkollü şahıs ilk etapta cezai işlem yapılmayınca polislere bol bol dua etti.

ÇEKİCİ PARASI ÖDEMEMEK İÇİN SİNİRLENDİ

Çekici parası da vermeden aracının polis ekiplerince itilerek kurtarılmasını isteyen M.A. isimli alkollü sürücü, isteği yerine gelmeyince bu defa öfkelendi. Polis ekipleri olay yerini ve alkollü şahsı jandarmaya devrederken, alkollü şahsın cezai işlemi jandarma tarafından uygulandı.