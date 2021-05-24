Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
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Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı

Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan  polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı. Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki htanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol'un 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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