Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı
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Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa

Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki lüks otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

14.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:51
Alkollü sürücü park halindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki lüks otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Tepecik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHS779 plakalı otomobilin sürücüsü N.H.G. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki 34 AV 9564 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı. Kazada kadın sürücü N.H.G., yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise şeritle çevre güvenliği aldı. Daha sonra polis sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan testte sürücü N.H.G'nin 245 promil alkollü olduğu belirlendi.


İlk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç ise çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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