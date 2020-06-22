Alkollü sürücü park halindeki kamyonete çarptı; 1 ağır yaralı
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Alkollü sürücü park halindeki kamyonete çarptı; 1 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkıp önce kaldırıma daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı, 1 kişi ağır yaralandı.

Alkollü sürücü park halindeki kamyonete çarptı; 1 ağır yaralı
22.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:43

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkıp önce kaldırıma daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar C. yönetimindeki otomobil aşırı süratli halde seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce kaldırıma çarptı. Hızını alamayan otomobil bir süper market önünde bulunan park halindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Yapılan kan testinde ise sürücü Çağlan C.'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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