Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücüye ise alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 4 bin 37 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 41 ABF 526 plakalı Toyota marka otomobil, köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.E., otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. ve R.T. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü R.T.'nin 1.30 promil alkollü olduğunu ve ehliyeti bulunmadığını tespit etti. S.E.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, alkollü araç kullanmaktan da bin 339 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda otomobil sahibine ise ehliyeti olmayan kişiye araç verdiği gerekçesiyle 2 bin 698 TL para cezası uygulandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ