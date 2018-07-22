Alkollü sürücü otomobilini yolun ortasına park etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te alkollü araç kullanan genç aracını yolun ortasında park ederek aracında uzandı.

Çevrede vatandaşlar sürücünün kendisine gelmesi için yüzüne su ile yıkadı. Yol ortasına park eden sürücünün bir türlü kendisine gelmemesi üzerine çevredekiler 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri alkollü sürücüyü hastaneye götürürken, aracı yolun ortasından çekildi.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın yapılan kontrolde aşırı derece alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan müdahalelerin ardından kendine gelin şahıs hastaneden ayrıldı.