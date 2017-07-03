- Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı



SİVAS - Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki bir araca çarptı. Olay yerinden kaçmak isteyen sürücü daha sonra üç araca daha çarptı. Vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından durdurulan şahıs gözaltına alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan K. idaresindeki 58 BD 824 plakalı kamyonet cadde üzerinde seyir halindeyken park halinde bulunan 58 FY 113 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerinden geçmeye çalışan sürücü sırasıyla minibüse ardından da bir otomobile ve kamyonete çarptı. Kaza sonrası fenalaşan sürücü Burhan K.'yı mahalliler sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonette içki kutularını gören vatandaşlar sürücünün alkollü olduğunu düşünerek linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirerek sürücüyü dayak yemekten kurtardı. Polis ekipleri tarafından sürücü Burhan K. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.