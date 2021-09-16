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Alkollü sürücü önce yayaya ardından park halindeki araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alkollü sürücü önce yayaya ardından park halindeki araçlara çarptı

Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kırmızı ışıkta geçip önce yaya ardından da park halindeki araçlara çarparak durdu.

Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kırmızı ışıkta geçip önce yaya ardından da park halindeki araçlara çarparak durdu. Yaya çarpmanın etkisiyle yaklaşık savrularak ağır yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddede yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki otomobile işten eve gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat Kaymaz isimli vatandaşa çarptı. Çapmanın etkisiyle iki çocuk babası Kaymaz, yaklaşık 50 metre savrularak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kırmızı ışıkta geçen sürücüyü darp etti.

Olay yerine gelen ambulans ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan iki çocuk babası güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise alkollü olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan incelemede sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.

Gözaltına alınan alkollü sürücü ise ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan esnaf Nevzat Akbay, "Akşam vaktiydi, vuran kişi alkollüymüş. Işıkların orda vurdu, biz önce motor zannettik, o kadar büyük bir ses çıktı ki burada. Meğer yayaymış, şansa ambulans hemen geldi. Yayaya vurduktan sonra burada duran arabalara vurdu. Kötü bir kazaydı. Yaya ağır yaralıydı. Yan sitenin güvenliği olarak çalışıyordu. Evine giderken, karşıdan karşıya geçerken vurmuş" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Volkan Kayalar/İHA)

Alkollü sürücü önce yayaya ardından park halindeki araçlara çarptı

Alkollü sürücü önce yayaya ardından park halindeki araçlara çarptı

Alkollü sürücü önce yayaya ardından park halindeki araçlara çarptı

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