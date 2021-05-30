Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
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Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı

Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kaza sonrası aracından inerek kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsa daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaza, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 09 AAS 171 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden sürücü kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. İkinci kez alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenilen S.Ö.'nün ehliyetine 2 yıl el konularak ilgili maddelerden 3 bin 300 TL para cezası kesildi. Araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün olay yerinde temizlik çalışması yapmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı
Alkollü sürücü önce refüje çıktı, sonra kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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