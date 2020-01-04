Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara ardından ağaçlara çarparak durabildi
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Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara ardından ağaçlara çarparak durabildi

Hatay'da aşırı hız yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca ardından orta refüjdeki ağaçlara çarptı.

04.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:58
Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara ardından ağaçlara çarparak durabildi

'da aşırı hız yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca ardından orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gece yarısı gerçekleşen kazada can kaybı olmazken, yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Adnan Bulvarı'nda seyir halinde olan 06 GD 37 33 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca vurması sonucu savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda sıkıştığı araçtan çıkarıldı.


Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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