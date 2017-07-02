Alkollü Sürücü Önce Park Halindeki Araca Sonra Yayalara Çarptı

Giresun'un Keşap ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, önce park halindeki araca daha sonra da kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Keşap'ın Gülburnu mevki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki 28 AL 135 plakalı otomobil Trabzon'dan Giresun istikametine gittiği sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 42 YV 426 plakalı araca çarptı. Otomobil ardından kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Kazada 28 AL 135 plakalı aracın sürücüsü Ali Y. ve aynı araçta bulunan Abdullah Y. ile yaya olarak bulunan Mehmet Görkem A.,Emre K. ve Çiğdem K. yaralandı.



Kazada araçların arasında kalan yaralılar için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıları araçların arasından çıkararak ambulanslara taşıdı. Araca sıkışan sürücü Ali Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi'ne ve Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Önce park halindeki araca sonra yaylara çarpan araçta ise bira şişelerinin bulunması dikkat çekti. - GİRESUN