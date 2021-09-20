Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

- Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

ANKARA - Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 21 yaşındaki alkollü sürücü idaresinde bulunan 06 DL 8652 plakalı araç, Meşrutiyet caddesine inmek üzere Hatay sokağa doğru sola döndü. Araç sola döndüğü esnada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç, park halinde bulunan 06 CLN 390, 06 CEG 14, 06 BYU 494, 06 BN 0342 plakalı araçlara çarptı. Araçlara çarptığı esnada manevra yapmak istersen direksiyona hakimiyet sağlayamayan sürücü aynı zamanda taş bariyerlere de çarptı. Sokağı birbirine kadar sürücü, vatandaşların uyarıları üzerine güçlükle aracı durdurabildi. Bir süre araç içinde baygın bir şekilde bekleyen sürücü, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımları sayesinde babasına haber verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kaza nedeniyle 4 araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

 Aşırı hız kan döktü! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu

Aşırı hız kan döktü! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu

 2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü

2 çocukları ağır yaralandı! Evlilik yıl dönümlerini kutlamaya giden çift, kazada öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Bensu Soral Acun Ilıcalı Gelinim Mutfakta
Spor Muslera Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Şenol Güneş Donald Trump Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:24:21. #1.17#