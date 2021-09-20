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Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gitmek istediği sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara sonra taş bariyerlere ardından tekrar araçlara çarptı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 21 yaşındaki alkollü sürücü idaresinde bulunan 06 DL 8652 plakalı araç, Meşrutiyet Caddesi'ne inmek üzere Hatay sokağa doğru sola döndü. Araç sola döndüğü esnada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından araç, park halinde bulunan 06 CLN 390, 06 CEG 14, 06 BYU 494, 06 BN 0342 plakalı araçlara çarptı. Araçlara çarptığı esnada manevra yapmak istersen direksiyona hakimiyet sağlayamayan sürücü aynı zamanda taş bariyerlere de çarptı. Sokağı birbirine kadar sürücü, vatandaşların uyarıları üzerine güçlükle aracı durdurabildi. Bir süre araç içinde baygın bir şekilde bekleyen sürücü, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımları sayesinde babasına haber verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Kaza nedeniyle 4 araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - ANKARA

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alkollü sürücü önce araçlara sonra bariyerlere çarparak sokağı birbirine kattı - Haberler
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