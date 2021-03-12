Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
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Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:25
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü minibüs ile caminin yan bölümünden içeri girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü minibüs ile caminin yan bölümünden içeri girdi.

Olay, gece 01.30 sularında Bağlık Mahallesi Hatip Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Murat A. idaresindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Hatip Camisinin zemin katına daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Murat A.'nın 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Murat A. sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet hastanesine götürülürken polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazaya karışan minibüs ise çekici ile olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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